İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma FETÖ/PDY suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs 10 Nisan 2023 günü Yozgat Gevrek köyünde yakalanmıştır. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin tamamlanmasından sonra Yozgat T Tipi Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi