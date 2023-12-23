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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapu işlemleri için önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından internet üzerinden yapılan tapu işlemlerine, güvenlik önlemleri getirilecek. "Türkiye Tapu" uygulamasını başlatarak tapu işlemlerine önemli bir güvenlik katkısı sağlamak amaçlanıyor.

Bakanlık, internet üzerinden yapılan tapu işlemlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2024 sonunda başlaması planlanan bu uygulama ile tapu işlem başvuruları daha şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

HIZLI VE PRATİK BİR UYGULAMA

TRT Haber'in aktardığına göre, uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza talep edilecek ve işlemler, herhangi bir yer veya zamana bağlı olmaksızın hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulama içinde tapu sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemleri gibi birçok fonksiyon bulunacak. Ayrıca, tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulamanın kapsamında yer alacak. Bakanlık, bu adımın tapu işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı amaçladığını belirtiyor.