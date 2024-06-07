Samsun’un Kavak ilçesinde kontrolden çıkan tanker tarlaya devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şeyhli Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’nın kullandığı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.