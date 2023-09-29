Eğitim, Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in başkanlığında Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Evren Seven ve Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Yıldız katıldı.

Kaymakam Demir, "Okul servis araç sürücülerimizin aldıkları bu eğitim, sundukları hizmet bakımından çok önemli. Özellikle öğrencilerimizi evlerinden alarak eğitim kurumlarına oradan da tekrar evlerine en güvenli bir şekilde taşıyan şoförlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızla sağlıklı iletişimin kurulmasında, yerleşik yasal kuralların uygulanmasında şoförlerimizin bilgilerini tazelemeleri, kendilerine olan güvenlerini daha da artırmaları için bu eğitimlere önem veriyoruz" dedi. (Haber Merkezi)