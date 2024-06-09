Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilden şüphe edilmesi üzerine operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda otomobilde ve şüpheliler üzerinde; 15 gram bonzai cinsi uyuşturucu madde 3,6 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İl Jandarma Komutanlığınca, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilden şüphe edilmesi üzerine yapılan operasyonda, otomobilde ve şüpheliler üzerinde; 15 gram bonzai cinsi uyuşturucu madde 3,6 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (A.C.B.) ve (A.K.) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” denildi.