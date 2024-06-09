Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayıralan ilçesinde yapılan operasyonda (M.K.) ve (A.K.) isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları bölgede; 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet mala, 1 adet levye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet çalışmaları kapsamında; Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çayıralan ilçesinde yapılan operasyonda (M.K.) ve (A.K.) isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları bölgede; 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet mala, 1 adet levye ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (M.K.) ve (A.K.) isimli şüpheli hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleri ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.