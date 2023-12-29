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Süper Kupa maçı iptal mi? Sorusu gündem oldu. Son dakika haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Süper kupa maçı iptal mi?

Süper Kupa maçının iptal edilip edilmediği sorusu gündemi sarsmış durumda. Son dakika haberinin hızla sosyal medyada yayılmasının ardından, vatandaşlar bu önemli sorunun cevabını araştırıyor. İşte, Süper Kupa maçının iptal olup olmadığına dair detaylar:

İKİ TAKIM DA REST ÇEKTİ!

Sosyal medyada hızla yayılan "Süper Kupa maçı iptal mi?" sorusu üzerine, spor otoritesi İlhan Tüysüz açıklama yaptı. Tüysüz, şu ifadelerle bilgi verdi:

"Bir bilgi de benden... Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 'Sahaya çıkmayız' restini çekmiş. Bu nedenle paldır küldür acil durum toplantısı planlanmış."

"SAHAYA ÇIKMAYIZ"

Galatasaray yetkilisi Nevzat Dindar, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a ulaştığını belirterek şu açıklamayı aktardı:

"Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a ulaştım. Yazgan, 'İstiklal Marşı'na izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz' dedi."