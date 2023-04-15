Bu sezon 14 grupta yapılan Bölgesel Amatör Lig'de 2. ve 7. gruplar haricinde kalan 12 grupta birinci olan takımların 3. Lig'e yükselebilmek adına yapacağı play off müsabakalarının eşleşmeleri belli oldu.

Hafta içerisinde birinciliği garantileyen bazı takımların şampiyonların 3. Lig'e play off oynamaksızın, doğrudan alınması yönündeki taleplerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Play-off müsabakaları 2 kademede oynanacak. 1. Kademe'de ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle 2. ve 7. gruplar haricindeki diğer 12 grup birincisi aşağıda belirtilen şekilde eşleşerek tarafsız sahada tek maç eleme usulü ile müsabaka oynar. Play off 1. Kademe müsabakaları sonucunda galip gelen 6 takım, 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselir.

PLAY-OFF 1. KADEME MÜSABAKALARI

1. Müsabaka (1. grup birincisi-3.grup birincisi)

2. Müsabaka (4. grup birincisi-5.grup birincisi)

3. Müsabaka (6.grup birincisi-8.grup birincisi)

4. Müsabaka (9.grup birincisi-10.grup birincisi)

5. Müsabaka (11. grup birincisi-12.grup birincisi)

6. Müsabaka (13. grup birincisi-14.grup birincisi)

PLAY-OFF 2. KADEME MÜSABAKALARI

Play-off 1. kademe müsabakaları sonucunda mağlup olan 6 takım, aşağıda belirtilen şekilde

eşleşerek tarafsız sahada tek maç eleme usulü ile müsabaka oynar. Bu müsabakalar sonucunda

galip gelen 3 takım, 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselir.

7. Müsabaka (1. ve 2. müsabakaların mağlup takımları)

8. Müsabaka (3. ve 4. müsabakaların mağlup takımları)

9. Müsabaka (5. ve 6. müsabakaların mağlup takımları) / Haber Merkezi