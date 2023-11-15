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Sosyal Medya Uzmanlarına göre, sosyal medya platformlarının gerçek dünyadaki sosyal ilişkileri zayıflatabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Çevrimiçi arkadaşlıklara harcanan zamanın, fiziksel dünyadaki ilişkileri ihmal etme riskini artırabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, sosyal medyanın insanları sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmaya ve değerlendirmeye teşvik edebileceğini, bu durumun olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, sosyal medya kullanımındaki artışın, insanları sanal ortamlarda ilişki kurmaya ve gerçeklikten uzak, yapılandırılmış kimlikler oluşturmaya yönlendirdiği vurgulandı. Bu durumun, gerçek deneyimler yerine anlık hazlara odaklanmayı beraberinde getirebileceği ifade edildi. Ayrıca, sosyal medya bağımlılığının arttığı toplumlarda gerçek, derin ilişkilerden kaçma eğiliminin gözlemlendiği belirtildi.

Araştırmacılar sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine geldiğini gösteren belirtiler gibi durumun gündelik rutinde işlev kaybına yol açabileceğine ve bu durumun beraberinde sosyal ilişkilerde bozulma, başarı kaybı, uyku düzensizliği gibi sorunları getirebileceğine dikkat çektiler.