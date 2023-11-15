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Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde Yıldızeli ilçesinde çiftçilere arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Tohum dağıtım töreninde konuşan tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi çerçevesinde; Yıldızeli İlçemizde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzalarında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin tam kapasite kullanılması amacı ile projemiz çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu çerçevede ilimiz Yıldızeli İlçesi Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde 2021 yılında faaliyetler başlamış olup, 2022 yıl içerisinde Tarla Tarımında Verim Ve Kalitenin Artırılması Projesi Arpa Tohumu 125 ton arpa tohumu 175 üreticiye dağıtılmıştır. 2023 yılında 112 üreticiye yüzde 100 hibeli 87 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde hayvan dağıtımı yapılacak ve nadas alanlarının daraltılması çerçevesinde 2 ton nohut tohumu dağıtımı çalışmaları başlamıştır” dedi.

Konuşmanın ardından tohumlar çiftçilerle buluşturuldu.