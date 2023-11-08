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Hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli rolü olan radyoloji dalı ve bu dalda hizmet veren teknikerler ve teknisyenlerin Dünya Radyoloji Gününü kutlayan Taşkın, radyoloji dalında hizmet veren sağlık çalışanlarının sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlarının olduğunu, bu sorunların da her geçen gün büyüdüğüne vurgu yaptı.

Radyolojinin en büyük tehlikesinin radyasyon yayması ve korunmasız teması halinde hem hastaya hem hizmet veren sağlıkçılara ciddi etkilerinin olduğunu; radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarında önlem alınmadığı takdirde radyasyon yanıkları, katarak, kısırlık, kanser ve genetik bozukluk gibi etkiler bırakabildiğine dikkat çeken Taşkın şunları söyledi: “Radyoloji dalında çalışanların meslek hastalıklarına yakalanma riski çok büyük. Bu dalda çalışanların mesleki düzenlemesi Avrupa standartlarına göre olmalıdır. Radyasyon riski de dikkate alınarak insanca yaşayacakları bir ücret verilmeli ve bunun emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır. Radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin işyeri koşulları iyileştirilmeli, idari baskılara ve keyfiyete son verilmelidir. Özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Halen çalışan radyoloji tekniker ve teknisyenlerinin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi amacıyla radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi mezunlarına kadrolu istihdam sağlanmalıdır. Kamu hastanelerinde bu alanlarda hizmet alımı yapılmamalıdır. Anadolu Sağlık Sen olarak, bu alanda çalışan tüm radyoloji teknisyen/teknikerlerinin 8 Kasım Dünya Radyoloji Gününü kutluyor, huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı iş yaşamı temenni ediyorum.”