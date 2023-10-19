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Sarıkaya’da göreve başlayan Kaymakam Ahmet Nuri Demir, her fırsatta ilçe esnafını ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Demir, vatandaşlarla çay içip sohbet ediyor.

Demir, beraberinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu ile birlikte esnaf ziyaretleri kapsamında pazar esnafını gezdi. İlçe pazarını ziyaret eden Demir, esnafa ve halka hal hatır sorarken, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinledi, pazarın durumu ve satışlar hakkında bilgi aldı. (Haber Merkezi)