Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Birimi tarafından Şakir Efendi Meydanı’nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan ve Özel Eğitim Birimi tarafından desteklenen otizmli çocuklar, göğe balon bırakıp vatandaşların yakalarına otizme karşı farkındalık oluşturmak için yaka kartı taktı. Özel Eğitim Birimi eğitmenleri de vatandaşları otizme karşı bilgilendirerek daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Özel Eğitim Birimi eğitmenlerinden Ayşegül Bolat, otizmin bir hastalık olmadığını sadece gelişim bozukluğu olduğunu söyleyerek, “Otizm ve down sendromlu çocuklara özel eğitim dersi veriyoruz. Bugün de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Şakir Efendi Meydanında farkındalık çalışması yaptık. Otizmin bir hastalık olmadığını bir gelişim bozukluğu olduğunu, onların göz teması kurmakta ve jest ve mimiklerini kontrol etmekte zorluk çektiği bir hastalık türü olduğunu vatandaşlara anlattık. Otizme hastalık boyutunda değil de onların bir birey olduğunu ve bizden hiçbir farklarının olmadığını insanlara göstermek için çalışıyoruz. Amacımız onların da normal hayatta bizimle birlikte yaşamalarını sağlamak. Biz onlarla 5 yıldır çalışmalar içerisindeyiz ve onlarla olmaktan çok mutluyuz. Bu zaman zarfında büyük yol kat ettik. Bize bu fırsatı veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitmenlerden Yusuf Yeşil ise 5 yıldır otizmli çocuklarla Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Biriminde aktif bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, otistik çocukların sosyal hayatta akranları ve büyükleriyle kaynaşmaları yönünde bir çok program gerçekleştirdiklerini ifade etti.