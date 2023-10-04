Etkinlikler kapsamında Garajlar Yeni Cami’nde engellilere yönelik program yapıldı.
Sorgun Müftülüğü Engelli Koordinatörü İmam Hatip Arif Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen programda Müftülük Vaizi Selman Çiloğlu vaaz ederken Yeni Cami Müezzin Kayyımı İdris Şahin Kuran-ı Kerim okudu. Şube Müdürü Nadir Yiğit’in de katıldığı program Sorgun Vaizi Mustafa Akça'nın duasıyla sona erdi.
İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, “Engelli kardeşlerimize sağlık afiyet diliyor katılan ve programa katkı sunan bütün meslektaşlarıma müftülüğüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi