Çarşı caddesinde başlanan kaldırım yenileme çalışmaları öncesinde Belediye Başkan Gökhan Coşar proje detayı hakkında bilgi aldı.

Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar, ilçede hem yaya hem de trafik akışını rahatlatıyor. Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların onarım çalışmaları devam ederken, diğer ekipler tarafından da yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamından ilçe merkezinde de kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Başkan Coşar konuya ilişkin gerçekleştirmiş olduğu açıklamada; "Vatandaşlarımızın yürüyüş güzergahı olarak kullandığı bu yolda rahat ve konforlu bir yürüyüş gerçekleştirmeleri için ekiplerimizle güzel bir proje çıkardık. Kısa süre içerisinde yapımının tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi. (Haber Merkezi)