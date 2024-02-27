Emeklilerin dikkatle takip ettiği promosyon tutarları için geri sayım başladı ve son başvuru tarihi 29 Şubat olarak belirlendi.

Emekli vatandaşlar, tercih ettikleri bankayı maaş promosyon tutarına göre belirleyerek maaşlarını almaya karar veriyorlar.

Bankalar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu dönemde, emeklilerin maaşlarını taşıması için çeşitli avantajlar sunuluyor.

Yeni dönem emekli maaşları belirlendikten sonra, bankalar ocak ayından itibaren promosyon tutarlarını güncellemeye başladılar. Birçok banka, maaşlarını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere çekici fırsatlar sunarak 10-15 bin lira arasında promosyonlar veriyor.

Promosyon için son başvuru tarihi olan 29 Şubat'a yaklaşırken, devletten alınan maaş ödemesinin anlaşma yapılan bankaya taşınması durumunda sağlanan avantajlar için başvurular bu tarihte sona erecek.

Başvurular, banka ve e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Bu süreçte emekliler, kendileri için en avantajlı promosyonu elde etmek adına dikkatli bir seçim yapmaya teşvik ediliyor.