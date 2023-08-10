Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonucunda Vali Ziya Polat Kars valiliğine atanırken, Yozgat'a Mehmet Ali Özkan vali olarak atandı. Düne kadar Tunceli Valisi olarak görev yapan Mehmet Ali Özkan, valilik görevini sürdürürken Yozgat'a vali olarak atanan üçüncü isim oldu.

Son 30 yılda, Yozgat Valisi olarak 1992-1996 yılları arasında görev yapan Ertuğrul Ersoy ve 2010-2012 yılları arasında görev yapan Necati Şentürk’ün ardından halihazırda valilik görevini yaparken Yozgat’a vali olarak atanan Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın üçüncü il değiştiren valisi oldu.

YENİ VALİ ÖZKAN KİMDİR?

Yeni Vali Mehmet Ali Özkan’ın atamasının Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Yozgat kamuoyu Özkan’ın kim olduğunu merak etmeye başladı. İleri Gazetesi olarak, okurlarımız merakını gidermek için araştırdık.

1973 yılında Ankara Güdül’de doğan Mehmet Ali Özkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Yeni Vali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane Kaymakam adayı, Afyon-İhsaniye ve Denizli - Beyağaç'ta kaymakam vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıla yakın süreyle İngiltere’de kalan Özkan, daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar, Konya-Hadim, Düzce-Gölyaka, Artvin-Hopa ve Bitlis-Tatvan ilçelerinde kaymakamlık görevini yaptı.

Ayrıca Özkan, 07 Eylül 2017 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında Bitlis ili Yolalan Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Mehmet Ali Özkan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

9 Haziran 2020 tarihinde Tunceli Valiliğine atanan Mehmet Ali Özkan, yeni kararname ile birlikte Yozgat’a atandı.

POLAT KARS VALİSİ

Atandığı Haziran 2020’den beri Yozgat Valiliği görevini yapan Ziya Polat, yeni kararname ile birlikte Kars Valisi olarak atandı.

Sahada olmanın önemine vurgu yapan ve her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Ziya Polat, sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamaları ile Yozgat’ı “Yiğitler Şehri” olarak tanıtmış ve kendini Yozgatlıya sevdirmişti. Görev yaptığı süre zarfında, Yozgat halkı ile bütünleşen Vali Ziya Polat, Kars iline vali olarak atandı. Yasin Nazım Kayhan