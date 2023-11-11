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Mevsim değişiklikleriyle birlikte soğuk hava ve rutubetin, bel, boyun ve omurga ağrılarını arttırdığı belirtiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vücudu soğuğa karşı korumanın, bu şikayetlerin artmasından korunmak için önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle bel, boyun ve sırt ağrılarına karşı duyarlı olan hastalarda, soğuk hava koşullarının etkisiyle bu şikayetlerin arttığı gözlemleniyor. Polikliniklere başvuranların önemli bir bölümünü oluşturan bel, boyun ve sırt ağrıları, yaşlanma sürecinin doğal seyrinde ortaya çıkan dejeneratif hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak, Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, bu hastalıkların gelişimini hızlandırabilecek faktörlere dikkat çekiyor.

Dr. Özçelik, iklim değişikliği ve soğuk hava koşullarının insan vücudu üzerindeki etkilerini anlatarak şunları ifade ediyor: "Özellikle bel, boyun ve omurga hastalıklarının dejeneratif süreçleri, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucudur. Ancak, çalışma şartlarındaki yıpranma, duruş bozuklukları ve kilo gibi etkenler, bu hastalıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabilir. Soğuk hava, özellikle omurgadaki eklemlerin ve kıkırdakların yıpranmasına bağlı olarak, hastaların şikayetlerinde artışa neden olabilir."

Bel, boyun ve sırt ağrılarından muzdarip olanların, soğuk ve rutubetli havadan korunmak için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Dr. Özçelik, dışarı çıkarken giyim seçimini hava koşullarına göre ayarlamak ve vücudu koruyucu önlemler almaktan kaçınmamak gerektiğini vurguluyor.