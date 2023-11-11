Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz onayı aldı. Bu gelişmenin ardından Ekos'un ne zaman ve kaç TL'den halka arz edileceği merak ediliyor. Peki, Ekos ne şirketi? Ekos ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak? İşte Ekos halka arz hakkında merak edilenler...

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alarak halka arz sürecine giriş yaptı. Şirketin, 60 milyon adet payını 12,77-14,27 TL aralığında halka arz etmesi planlanıyor. İşte, Ekos'un halka arz sürecine dair detaylar:

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ DETAYLARI:

Halka Arz Tarihi ve Fiyatı: Halka arz, 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve hisse başına 12,77-14,27 TL aralığında fiyatlandırılacak.

Halka Arzın Büyüklüğü: Ekos'un halka arzının toplam büyüklüğü 766,2 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %21,43 olarak belirlendi.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. KİMDİR?

Faaliyet Alanı: Elektrik altyapısı alanlarında üretim ve satış faaliyetleri yürüten şirket, Türkiye'de lider konumda bulunmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 2000 yılında kurulan Ekos, yurt içi ve yurt dışında elektrik üreticileri, şebeke operatörleri, endüstriyel ve ticari tüketicilere hizmet sunmaktadır.

Mali Performans: 2022 yılı sonunda şirketin toplam cirosu 1.4 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

Halka Arz Talep Toplama Tarihleri:

Halka arz edilecek pay sayısı: 60 milyon adet

Fiyat aralığı: 12,77-14,27 TL

Halka arz büyüklüğü: 766,2 milyon TL

Halka açıklık oranı: %21,43

Talep toplama süreci, 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.