Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19) yataklarında hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Eve gelen sağlık ekibi, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Kardeşlerin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA