Kamu çalışanları mağdur

Keven, kabul edilen yasa değişikliği ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Çeşitli meslek gruplarına verilmesi düşünülen 3600 ek göstergeyle ilgili pek çok üniversite mezunu ve valilikler bünyesinde görev yapan il müdürü, il yazı işleri müdürü, il sivil toplum ilişkileri müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama müdürü ve maliye bünyesinde çalışan şeflerin ek göstergeleri 3600 ek gösterge içerisine alınmamıştır? Yine, Büro iş kolunda çalışan üniversite mezunu unvanlar, taşra uzmanları, şube müdürleri yani binlerce kamu çalışanı 3600 ek göstergeyi alamıyorlar. Devletin valilik kadrolarında görev yapan il müdürlerinin itibarlarının korunarak hak kaybının önlenmesi, 3600 ek göstergenin valiliklerde görev yapan il müdürlerine verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 3600 ek gösterge düzenlemesi adaletsizliklere yol açmıştır.”

TÜİK MİLYONLARCA ÇALIŞANIN AHINI ALMIŞTIR!

Kamu çalışanları ve emeklilere yapılacak zam oranlarının TÜİK tarafından belirlenen sahte enflasyon oranlarına bağlı olduğunu da söyleyen Keven, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 78.62 enflasyonun ikiyle çarpılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Keven, “Dün TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Bir yıllık enflasyon oranı yüzde 78.62! ENAG adındaki bağımsız araştırmacılar ise enflasyonun yüzde 155 olduğunu söylüyor. Kamuoyu bu rakamlara gülüp geçiyor. Halkımız çarşı pazarda gerçek enflasyonu zaten iliğine kadar yaşıyor. Ancak milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zammını TÜİK’in sahte enflasyon rakamları üzerinden alıyor. TÜİK işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 42.35 oranında bir zammı reva gördü. Memur emeklileri ise yüzde 41.85 zam alacak. Yani açlık sınırının 6 bin 390 lira olduğu bir dönemde en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olmuş olacak!” diye konuştu.

»Haber Merkezi