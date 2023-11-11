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Sivas’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde 30 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Sivas’ta Karşıyaka Mahallesi Serpincik Gölet’i Ağaçlandırma sahasına ve il genelinde bulunan 18 lokasyona 30 bin fidan dikildi.

Vali Yardımcısı İlhami Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ağaçlandırma hususunu bireysel hatta kurumsal bir mesele olmaktan çok öteye taşıyarak bunu bir milli mesele olarak gören, 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan edip ülkemize önemli bir vizyon daha kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Doğan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar 30 bin fidanı toprakla buluşturdu.