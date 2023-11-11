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Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta fidan dikildi.

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkmen Araplı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Gelece nefes olmak için şehit Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Özkan, Yozgat'ta bu yıl 1 milyon fidanın dikileceğini ifade etti.