Ece ronay kimdir

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Sosyal medyanın son dönemdeki parlayan yıldızlarından biri olan Ece Ronay, Konya'da 17 Kasım 1991 tarihinde dünyaya geldi. Diyarbakırlı olan Ronay, başarılı bir eğitim geçmişine sahiptir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim almak üzere Gaziantep'te bulunan Sanko Üniversitesi'ni tercih etti ve buradan mezun oldu.

Sosyal medyada aktif bir şekilde içerik üreten Ece Ronay, özellikle Instagram platformunda 1.5 milyonu aşkın takipçi kitlesiyle dikkat çekiyor. Güzellik, yaşam tarzı ve sanatsal paylaşımlarıyla tanınan Ronay, sadece sosyal medya fenomeni olarak değil, aynı zamanda bir müzisyen olarak da biliniyor. Bugüne kadar "Baba Yorgun", "Şiki Şiki", "Karpuz", "Açtığım Yaraları Sarsın", "Sevesim", "Git Çatla", "Vay Vay", "Artiz" ve en son "Çayır Biçiyom Çayır" gibi birçok şarkıya imza atmıştır.

Ece Ronay'ın hayatındaki önemli bir diğer isim ise eşi Mehmet Bilir'dir. Bilir, Rem İnşaat, Rem Elektrik ve Rem Metalin şirketlerinde yöneticilik görevini üstlenmektedir. Çiftin 10 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelen Yiğit Miran isimli bir erkek çocukları bulunmaktadır.

Ece Ronay, sadece sanatsal çalışmaları ve müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Genç yaşına rağmen başarılı kariyeri ve etkileyici kişiliği ile Ece Ronay, sosyal medya dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.