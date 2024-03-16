Tütün ürünlerinin üretim ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, sigara, puro, sigarillo ve nargilelik tütün gibi ürünlerin paketlerinde, üretim tarihini ve yerini belirten bir kodlama sistemi bulunacak.

Ayrıca, tütün mamullerinin perakende satış fiyatları, paketlerin üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte belirtilecek.

Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak.

Türkiye'de tütün mamulleri üretimi için gereken prosedürlerin yanı sıra, bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu hale getirilecek.

Tütün ürünlerinin piyasaya arz edilmesi için başvurularda, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra belirlenen emisyon seviyeleri de dikkate alınacak.

Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının belirlenen sınırlar içinde olup olmadığı incelenecek.

Kayıtdışı üretimin önlenmesi amacıyla, şirketlerin sigara paketleme makineleri için aldığı izinler, ürün izleme sistemlerinin kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

İç piyasaya sunulan tütün ürünleri, aynı marka altında ve aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından sunulabilecek.