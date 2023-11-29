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Araç sahibi olmak isteyenler için güzel haberler var! Son hızla devam eden otomobil kampanyaları, yüzleri güldürmeye devam ediyor. İşte, bu fırsatları kaçırmamak için bilmeniz gereken detaylar:

Son birkaç senedir araç fiyatlarındaki artış, kampanyaların önemini daha da artırdı. Toyota markası, Kasım ayına özel yeni bir kampanya başlattı. Toyota'nın araçlarında 180 bin TL'ye varan indirimle birlikte, 200 bin TL'lik 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sunuluyor. İşte bazı öne çıkan fırsatlar:

Toyota Corolla Hatchback: 160 bin TL indirim ve 200 bin TL 12 ay faizsiz kredi.

Toyota Corolla Cross: 200 bin TL'ye varan indirim ve 200 bin TL faizsiz 12 ay vadeli kredi.

Toyota Yaris Cross: 170 bin TL indirim ve 200 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi.

Toyota Yaris: 135 bin TL'ye varan indirim ve 200 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi.

Renault markası da geride kalmıyor. Son model araçlarda 200 bin TL'ye varan takas desteği ve yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı sunuyor. Öne çıkan Renault fırsatları şunlar:

Renault Clio: 200 bin TL ve yüzde 1.99 faizli kredi.

Tüm Markalar: 300 bin TL'ye varan yüzde 3.29 faiz oranlı kredi ve Haziran'da ödeme kampanyası.

Fiat, Hyundai, Opel, Peugeot, Chery gibi markalar da cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. İşte bazı örnekler:

Fiat Egea: 300 bin TL'ye varan 24 ay vadeli yüzde 2.99 faiz desteği.

Hyundai Elantra: 100 bin TL'ye varan indirim ve şimdi al 3 ay sonra öde kampanyası.

Opel Corsa-E: 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı 200 bin TL kredi desteği ve e-şarj kartı hediye.

Peugeot: Tüm modellerde yüzde 0.99 faiz ve takas kampanyası.

Chery: Bütün modellerde 250 bin TL faizsiz, 12 ay vadeli kredi desteği ve kamu personelleri ile kobiler için ekstra 65 bin TL indirim.