Ankara’da etkili olan sağanak sebebiyle Keçiören’deki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Başkent’te öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı. Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde çöken asfalt yol sebebiyle bir kadın yaralandı. Atapark Mahallesi’nde çöken yolda ise bir otomobilde hasar oluştu. Belediye ekiplerince yol etrafında çevre güvenliği sağlanarak, onarım çalışmalarına başlandı.

“En az 6 kez yolun çöküşüne şahit oldum”

Zor durumda kaldıklarını söyleyen Mustafa Telli adlı vatandaş, “Her yağmurda burası göçüyor. Sadece çakıllarla doldurup gidiyorlar. Bence aşağıda bir kırık hat var, su dolduğu zaman dışarıya taşıyor ve yol göçüyor. Bu yol dün üzerinden araç geçtiği zaman sallanıyordu. En az 6 kez yolun çöküşüne şahit oldum. Bıktık artık. Bu gün de bir kadın çukura düşmüş, zor kurtarmışlar. Yetkililerden talebim bu duruma kalıcı bir çözüm bulmaları” dedi.