Şiddete ve mobbinge karşı ciddi mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Taşkın, 12 Mayıs 2022 tarihinde Meclis’te kabul edilen Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Yasası’nın etkisiz kaldığını belirtti.

Daha etkin ve caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Taşkın, Görevi başında sağlık çalışanlarına kasten yaralama nedeniyle tutuklu yargılamanın yolunu açan, hizmeti engelleme suçuna karşı ağır cezayı getiren ve duruşmada takım elbise giyilmesini, kravat takılmasını iyi hal indirimi dışında tutan Kanun’un şiddeti önlemediğini, aksine daha da artış gösterdiğine dikkat çekti.Taşkın, yaptığı açıklamada “Son zamanlarda her gün bir şiddet haberi duymaya başladık. Sahadan edindiğimiz bilgiler ve üyelerimizden gelen yoğun şikayetlerden sağlık tesislerinde şiddet ve mobbing vakalarında artış gözlemliyoruz. Şiddet, basit bir darp olayı değil; yaralanmaya, sakatlanmaya, ölüme neden olmakta, sağlık çalışanlarının işe ve işyerine karşı uyumunu bozarak iş verimini engellemektedir. Moral ve motivasyonu bozulan sağlık çalışanları korku içinde görev yapmaya çalışmaktadır. Yoğun ve yorucu bir şekilde uzun mesaiye dayanarak, emeğinin karşılığını alamadan her zaman milletinin yanında yer alan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, milletimize yönelik bir davranış olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik bu öfkeyi ve düşmanlığı anlayamıyoruz” dedi.

ŞİDDETE KARŞI ÖNERİMİZ

Başkan Taşkın, “Defaten söylediğimiz gibi yine tekrarlıyoruz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların sosyal güvencesi 1 yıl askıya alınsın ve tüm sağlık giderleri kişinin kendisi tarafından karşılansın. Öte yandan saldırının boyutuna göre ceza alt sınırı iki yıldan az olmamak üzere hapsedilsin, 2 yıl süreyle tüm kamu haklarından yoksun bırakılsın. Bunların yanı sıra halkın bilinçlendirilmesine ağırlık verilmelidir. Kamu spotlarıyla, konferans panel, bilboardlarla yapılacak çalışmalar şiddetin caydırıcılığı üzerinde etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

MOBBİNG ÖNLENMELİDİR

Sahada yaptığımız çalışmalarda ve bizzat üyelerimizden edindiğimiz bilgiler kapsamında her geçen gün mobbing vakalarında artış gözleniyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere defalarca çağrıda bulunduklarını belirten Başkan Taşkın, “Valiliklere, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na, İl Sağlık Müdürlüklerine ve Hastane yönetimlerine defalarca yazdık, ancak yaptığımız tüm şikayetlerin üstü kapatılıyor. Sağlık tesislerinde sendika ve siyasi referansla sözleşmeli idareci olanlar sendika temsilcisi gibi hareket ediyorlar. Yetkili sendika lehine tutum ve davranışlarda bulunuyorlar. Ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlar nedeniyle sağlık çalışanları Tükenmişlik Sendromu yaşıyor, işe ve işyerine uyum problemi ortaya çıkıyor. İş verimini düşürüyor. Bu nedenle de sağlık hizmetini alanlar olumsuz etkileniyor. Mobbing ve şiddet konusu çok önemli, ötelenemeyecek kadar ciddi ve birbirini tetiklemesi nedeniyle de üzerinde bilimsel çalışma yapılarak her iki vakanın ortadan kaldırılması yönünde önlem alınmalıdır. Mobbing ve şiddet konusu siyasi hükümetin programları arasına alınarak üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gereken bir konudur. Zira mobbing aynı zamanda ciddi bir örgütsel ve yönetsel sorundur. Mobbinge karşı etkin mücadele edilmesi açısından, mobbing uygulayan idarecilere ceza sistemi getirilerek görevden alınmalı ve bir daha yönetici olarak atanmaları engellenmelidir. Sağlık tesislerinde mobbingin kontrol altın alınması ve otokontrol yöntemiyle önlenmesi amacıyla etik kurullar oluşturulmalıdır. Mobbinge karşı tüm sendikalar birlikte hareket etmeli ve idarelerin önlem alması için siyasi ve idari yönetimlere baskı oluşturmalıdır. Sağlık Bakanlığının şiddete ve mobbinge karşı çalışma yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)