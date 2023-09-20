2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesi Yozgat Şehir Hastanesinde staja başladı.

Oryantasyon eğitim programında, hastanenin ve yöneticilerin tanıtımı, hastanenin misyonu, vizyonu, temel değerleri, staj süreciyle ilgili genel bilgiler, stajyerlerin hastanede uyması gereken hastane içi kurallar, kurum kültürü, iletişimde dikkat edilecek hususlar, hasta güvenliğinin sağlanması, hasta transferi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hasta mahremiyeti ve hasta bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konularında eğitimler verildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde bir gün süren oryantasyon eğitimine Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 74 stajyer öğrencisi katıldı. (Haber Merkezi)