Genel Başkan Taşçı, Şentürk’ün Hırvatistan'da Yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olduğunu söyledi.

Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Pursaklar Müftülüğü Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından Recep Tayyib Şentürk Hafızımız, 30 Eylül 2023 tarihinde Hırvatistan'da Yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olmuştur. Hafızımızı ve hafızlık hocası İsmail Çakmak Hocamızı, üzerinde emeği olan bütün hocalarımızı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)