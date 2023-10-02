Genel Başkan Taşçı, Şentürk’ün Hırvatistan'da Yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olduğunu söyledi.

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Şentürk’ü tebrik etti

Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Pursaklar Müftülüğü Ehlibeyt Kur'an Kursu Hafızlarından Recep Tayyib Şentürk Hafızımız, 30 Eylül 2023 tarihinde Hırvatistan'da Yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olmuştur. Hafızımızı ve hafızlık hocası İsmail Çakmak Hocamızı, üzerinde emeği olan bütün hocalarımızı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)