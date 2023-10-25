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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Tatbikatı’nın ikinci safhası, Gazimağusa açıklarında, uluslararası sularda icra edildi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ‘TCSG Yaşam’ korvetinden takip etti.

Tatbikatın deniz safhasında, senaryo gereğince önce deniz de bulunan kazazedeler Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle ile kurtarıldı. Diğer bir sahnede ise deniz üzerinde tespit edilen kazazedeler TCSG Dost’a ait hızlı arama kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı. Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında arama kurtarma merkezleri harekete geçerken bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağıyla kazazedelerin yerleri tespit edildi. Helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, “quick strop” yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost korvetine sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kitleri atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Dost’a ait hızlı kurtarma botları tarafından kurtarıldı. Bin fit yükseklikten denize kurtarma botu bırakan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma uçağı daha sonra 5 bin fite çıktı. Buradan arama kurtarma personeli paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla denizden çıkarıldı.

“KKTC olarak güvenlik birimlerimiz, polis teşkilatımız ve kahraman ordumuz her zaman hazırdır”

Tatbikatın ardından basın açıklaması gerçekleştiren KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19’uncusu icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli hem karada hem denizde tatbikatını 2 gündür izliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem denizleri hem de kara sahası büyük bir güvenlik altındadır. Bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığımıza borçluyuz. Gerektiği zaman da işte anavatan Türkiye’den de birliklerimiz gelip bu tatbikatlarda da gördüğünüz takviyeler yapmaktadırlar. Bu bir arama kurtarma tatbikatı ama her zaman savaşta da barışta da daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak güvenlik birimlerimiz, polis teşkilatımız ve kahraman ordumuz her zaman hazırdır, kendilerine daima başarı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kabiliyetlerini geliştirmek bir tercih değil, bir zorunluluktur”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki arama kurtarma teşkilatları tarafından gerçekleştirilen bu tatbikatın var olan iş birliğimizi bir adım daha ileriye taşıdığını kaydederek, “Hepinizin malumu olduğu üzere bulunduğumuz coğrafya itibariyle denizlerde görev yapan kurumlarımızın ve personellerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek bir tercih değil, bir zorunluluktur. Böylesine kritik bir bölgede hem güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak hem de Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi koruma sorumluluğu omuzlarımızdadır. Küresel bir sorun haline gelen düzensiz göç meselesi nedeniyle bu ihtiyaç bugün daha da elzem hale gelmiştir. Başarıyla sürdürdüğümüz göç politikasının amacı, insani trajedilerin yaşanmasını engellemek ve çaresiz insanların Ege ile Akdeniz’in azgın sularını yitip gitmesini önlemektir” diye konuştu.

“Arama kurtarma faaliyetlerinin esas ve öncelikli amacı hayat kurtarmaktır”

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ise tatbikatın önemine değinerek, “Bu tatbikat ile, arama kurtarma sorumluluk sahamız dâhilinde, her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve KKTC tarafından, koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde, başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerinin esas ve öncelikli amacı hayat kurtarmaktır. Denizde ve karada zor durumda olan insanlara ulaşmak ve yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon göstermek insani bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.