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Türkiye, Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde gerçekleşen hain saldırılarda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesinin yaşadığı acıyla sarsıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Aslan'ın Elazığ'daki baba evine ateş düşerken, şehit babası Mehmet Aslan'ın yürek burkan "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımı toplumun duygularını derinden etkiledi.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde görev yapan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan,Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düştü. Acı haber, şehidin Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine, sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından iletilirken, baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullanarak büyük bir vatan sevgisi ve gururunu dile getirdi. Bu duygu dolu paylaşım, Türkiye genelinde birçok kişiyi derinden etkileyerek sosyal medyada büyük bir paylaşım ve destek dalgası oluşturdu.