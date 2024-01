Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle şehirlerarası toplu taşıma araçlarında takip sistemi zorunluluğu hayata geçirildi. Sektörü yakından ilgilendiren bu düzenleme ile ilgili olarak Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal “Trafiğe her yıl 1 milyondan fazla araç ekleniyor. Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin ve yolcuların can güvenliği için araç takip sistemleri tercih değil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme toplu taşıma alanında atılan önemli bir adımdır” dedi.

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde araç takip cihazı kullanımı zorunlu hale getirildi. Yeni sistemle şehirlerarası yolcu otobüslerinde, aracın hızı her 2 dakikada bir Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) aktarılacak.

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, araç takip sistemlerinin tercih değil bir ihtiyaç olduğunu belirterek, düzenlemeyle ilgili görüşlerini aktardı. Hıncal “Bugüne kadar 20’den fazla ülkede 130.000’den fazla müşterimizin 1.300.000’den fazla şirket aracında araç takip sistemlerimiz kullanıldı. Böylesine büyük bir veri ve 18 yıllık tecrübemiz bize gösterdi ki; araç takip sistemleri ilk günden itibaren yüzde yüz hız kontrolü sağlıyor. Yüzde yüz diyorum çünkü cihazlarımız 7 gün 24 saat her saniye hız verisini ölçebiliyor. Böylece hız kontrolü sadece radarlar ile değil sürekli ve otomatik olarak yapılabiliyor, hız limiti aşıldığında sistem anında bilgi mesajı gönderiyor. Maddi hasarlı kazaları bir yana bırakırsak 2023 yılında ülkemizde, sürücü hatasından kaynaklanan ve insan hayatını doğrudan etkileyen 230.000’den fazla trafik kazası yaşandı. Günümüz teknolojileri ile hem aracın birçok verisini hem de sürücü davranışlarını anlık olarak izlemek ve böylece kazaları en aza indirmek mümkün. Geçen yıl toplu taşımada milyonlarca insanımızın taşındığını düşünecek olursak burada sağlanacak her türlü iyileştirmenin vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunacağını şimdiden görmemiz çok zor değil. Her yıl trafiğe katılan 1 milyondan fazla araç da bu ihtiyacın ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Bu sistem sayesinde sadece can güvenliği değil; korsan ve usulsüz taşımacılığın önlenmesi, daha iyi güzergâh planlaması yapılması ve doğal afetlerde bu verilerin etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor” dedi.