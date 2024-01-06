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Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilk olarak Aşık Seyrani’nin şiirlerinin bestelendiği "Aşık Seyrani Türkü Dinletisi" Programı yoğun ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, Aşık Seyrani’nin hayatı hakkında bilgiler vererek, "19. Yüzyıl halk şiirinin büyük ustası Aşık Seyrani; şimdiki adı Develi, eski adı Everek ilçesinde doğmuştur. Aşık ve divan tarzı şiirler yazmış, hicivle söylemiş, beşeri duyguları sağlam bir dil ve içten bir anlatımla duygularını şiir ile dile getirmiştir. Aşık Seyrani haksızlığa, rüşvete, adam kayırmaya, toplum dengesizliklerine, ahlaksızlığa karşı gözünü budaktan esirgemeden, korkmadan, çekinmeden sanatını icra eden, bu arada inancının gereklerini de bir yana itmeden, şiirsel yapıdan, söyleşiden uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini, sazıyla halk içinde söyleyen güçlü bir halk şairimizdir. Şiirlerinin çoğunun bugün de güncelliğini yitirmemiş olması, halk arasında büyük saygınlık kazanması, Seyrani’nin sanatsal gücünün göstergesidir” dedi.

Derneği çalışmaları hakkında bilgiler veren Arslan, “Kayseri Develiler Derneği 2004 yılında kurulmuş bir hemşeri derneğidir. 20 yılına giren derneğimiz; Develi’mizi Kayseri’de temsil eden tek dernektir. Dernek binamızda 15 günde bir verdiğimiz seminerler, Kayseri’de yaşayan akademisyenleri bir araya getirdiğimiz kahvaltı buluşmaları, Ramazan ayında verdiğimiz geleneksel iftar programlarımız, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında dağıttığımız yardım paketleri, üniversite öğrencilerimize aracı olmak kaydıyla verdiğimiz burslar derneğimizin faaliyetlerinden sadece bir kısmıdır. Hiçbir siyasi düşüncemiz ve tarafımız yoktur. Şahsi bir beklentimiz olmamıştır, olmayacaktır. Develili olan, yukarıda saydığım değerleri benimseyen herkes ile beraber olmaya, bir olmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu gayreti göstermeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “Seyrani şehrimizin, Develi’mizin yetiştirdiği, hem ülkemiz hem ülkemiz sınırlarını da aşmış ünü ile tanınan, bilinen önemli şairlerimizden bir tanesi. Develi’de doğmuş ve İstanbul’a gitmiş. Döneminde farklı illerde bulunmuş, her gittiği yerde okuduğu şiirleriyle, herkesin ilgisini ve dikkatini dikkatini çekmiş bir şahsiyet. Sadece günümüzde değil, gerçekten döneminde de tanınmış bir şahsiye. Hayatının son dönemlerinde tekrar Develi’ye dönerek burada vefat etmiş. Yazdığı çok sayıda şiir var. Ben kaynaklarda da araştırdım. 600’ün üzerinde kaynağı geçen var ama bunların bazıları yazılmamış olduğundan da bahsediliyor” diye konuştu.

"Develi kadım bir şehir"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Develi gerçekten kadim bir şehir. Geçmişine baktığımız zaman tarihiyle, kültürüyle gerçekten birçok döneme damgasını vurmuş, insanları yetiştirmiş. Zenginlikleri çok olan bir belde. Dolayısıyla bu zenginliklerden bir tanesi de içerisinden, bağrından yetiştirmiş olduğu değerleri. Onlardan bir tanesi de Aşık Seyrani. Yaşadığı döneme adeta damgasını vurmuş ki, asla haktan hakikatten şaşmamış olan bir büyüğümüz. Biz onun torunları olarak yıllardan beri onu anmak ve anlamak adına gerek Develi Belediyesi olarak gerekse Develililer olarak etkinliklerle sizlerin karşısına çıkıyoruz. Son dönemlerde Aşık Seyrani destivalleriyle ve yapmış olduğumuz kongreyle de daha çok bilinmesine, daha çok insana hitap edebilmesi için onun eserlerini bu tür faaliyetlere de imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

"Seyrani’nin nesli olmak, Seyrani’nin hemşerisi olmak gurur vesilesidir"

"Seyrani deyince akan sular durur" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bir evladınız olarak sizlere layık olma yolunda Kayseri’mizde sizleri temsil etmeye gerek şehrimizin merkezini, gerekse çevre ilçelerimizi ihya ve imar etme yönünde gayret gösteriyoruz. Ömrümüzü Kayseri’mize, ilçelerimize, özellikle Develi’mize harcamış bir nesiliz, bir anlayışın sahibiyiz. Hasbi olarak, Allah rızası için “insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir” mantığı içerisinde hep hizmetkar olma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’miz gerçekten yaşanılabilir, güvenli bir liman ve huzur şehri olma yolunda irade gösterirken, özelde de Develi’miz hem hayırseverleriyle, hem kültürel etkinliklerdeki yer alışıyla ve gelişme dönemindeki güzellikleri de gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Bizler de buna katkı sağlama yolunda özel gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Allah nasip ederse yine uyum kültürü içerisinde daha güzel hizmetleri yapmayı Mevla’m lütfetsin diye dua ve temenni de bulunuyorum. Seyrani deyince akan sular durur. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz halk şairi, hak şairi. İki boyutlu olan ama gerçekleri her zaman savunan ve söylemesini bilen, bu konuda eğilmeyen, bükülmeyen, yeri geldiğinde hicvederken her zaman insanları da güzel yollara sevk eden Seyrani’nin nesli olmak, Seyrani’nin hemşerisi olmak gurur vesilesidir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aşık Seyrani’nin şiirleri okundu. Prof. Dr. Erdoğan Sözüer’in sunumu ve şef Samet Mutugan’ın yönetiminde sahne alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafından seslendirilen ve Aşık Seyrani’nin şiirlerinden bestelenen türküler büyük ilgi gördü.