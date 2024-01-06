Tahmini Okuma Süresi: dakika

Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yapmaları gerekenler ortaya çıktı. Verilecek olan 3500 TL doğal gaz yardımının açıklandığı günden itibaren vatandaşlar nereden başvuru yapacaklarını ve katılım şartlarının ne olacağını araştırma başladı.

Halk Tv’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz yardımı için önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, 3.500 TL'ye çıkarılan doğal gaz yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenlenen doğal gaz tüketim desteği, sosyal yardım programlarına dahil edildi. Yıllık 900 ila 2.500 TL arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarı ise 1.500 ila 3.500 TL olarak güncellendi.

Başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ödemeler, belirlenen tarihte yardım alan vatandaşlar tarafından PTT şubelerinden tahsil edilecek.

Doğal gaz yardımından yararlanmak için şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Doğalgaz arzı istenen ilçede ya da beldede ikamet etmek,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğinin bulunması,

Mesken abone grubuna ait olmak,

SYD Vakfınca hak sahipliği kararı alınmış olması.