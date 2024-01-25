Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatta iki ayağında da yürümeye engel deformite bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yozgat’ta doğuştan Serebral Palsi olan ve iki ayağında da deformite bulunan hasta Yozgat Şehir Hastanesi ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç ve ekibinin ameliyatı sonrasında yürümeye başladı.

Serebral palsi doğum esnasında beynin oksijensiz kalarak, kendi gelişimini tamamlayamaması ve buna bağlı olarak oluşan hareket ederken güçlük, koordinasyon kaybı, konuşma zorluğu, kontrolsüz hareketler kas gerginliği gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç şöyle konuştu: “Serebral palsi bazen alt ekstremeteleri bazense üst ekstremeteleri etkilemekte ve bilinçsel fonksiyonlarda bozukluk oluşturmaktadır. Başka merkezlere tedavi için başvuran 37 yaşındaki hastamız yatağa bağlı ve her iki ayağında da aynı problemle polikliniğimize müracaat ederek detaylı bilgilendirme sonrası ameliyat olmaya karar verdi. Yaptığımız kontrollerde hastamızda alt iki ekstremitesinde ayak deformitesi tespit ettik. Yürümesi, hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve ileri aşamada fizik tedavi sayesinde ayakkabı giyebilmesi için ameliyat planladık. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyattan 2 ay sonra kontrole gelen hastamızın kemik deformitesinin düzeldiği, hastanın normal hayatına dönmesi için yürüme fonksiyonun geliştiği gözlemlendi. Bundan dolayı mutluyuz.”

Her iki ayaktaki deformitenin aynı anda ameliyat edilmediğini söyleyen Op. Dr. Mehmet Okan Atahan ise “Bu tür ameliyatlarda hastanın konforu için ameliyat edilen ayağın iyileşmesini bekliyoruz. İki ayak aynı anda ameliyat edilmesi durumunda hasta belli bir süre tamamen yatağa bağlanmasına neden olur. Hastamız belli bir süre sonra diğer ayağını da ameliyat edeceğiz” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesinde birçok branşta il dışına gitmeye gerek kalmadan başarılı ameliyatların yapıldığını söyleyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Nadir görülen hastalıklardan, riski büyük olan ameliyatlara kadar çoğu ameliyat ve tedaviler hastanemizde yapılmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Hekimlerimizi, bu ve bunun gibi başarılı ameliyatlarından dolayı kutluyorum” dedi.