Yozgat Şehir Hastanesinde daha etkili tedavi için kurulan Ozon Tedavi Odası törenle hizmete açıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde iş insanı Reis Turan Göçümlü tarafından tefrişatı yapılan Ozon Odası yoğun katılımlı bir törenle hizmete açıldı. Yozgat Şehir Hastanesi, ozon tedavisi ile Yozgat ve yakın illere hitap edecek.

Yozgat Şehir Hastanesinde geniş katılımla açılışı yapılan törene, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Celal Yalçın, Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Metin Ercan, hastane idare ekibi ve hastane personeli katıldı.

Ozon Tedavi Odasında yapılacak tedavi hakkında bilgi veren Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan yoğun katılımdan dolayı teşekkür ederek “Ozon tedavisi ile Yozgat merkez ve yakın illere hitap edeceğiz. Açılış aşamasında vatandaşlarımız tarafından dahi yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ozon tedavisi hem hastalıkların önlenmesinde hem de daha kısa sürede iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Alanında uzman fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerimiz ve ekibimizle bu hizmeti sağlayacağız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve ulaşılabilir hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı Reis Turan Göçümlü’ye ve yoğun katılım sağlayan konuklarımıza teşekkür ederim. Yozgat’ımıza hayırlı olsun” dedi.