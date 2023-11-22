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Yozgat Şehir Hastanesi, yatarak tedavi gören hastaların refakatçilerini unutmadı.

Gerontoloğu Ceren Kurnaz Şen tarafından hazırlanan etkinliğe Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Uzman Dr. Ayhan Erciyas ve palyatif servisi personelleri katıldı. Etkinlikte hastane palyatif servisinde tedavi gören hastaların yakınları için hazırlanan mandalalar boyanarak hasta yakınlarının moral ve motivasyonunun amaçlandığı ifade edildi.

“PSİKOLOJİLERİNİN DE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR”

Uzun soluklu tedavilerin yapıldığı palyatif servisinde hasta yakınlarının psikolojilerinin de düşünülmesi gerektiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, “Hastalar tedavi olurken, yanlarında bu tedavinin en büyük etkenlerinden olan hasta yakınlarının moral ve motivasyonunu yükseltebilmek için hazırlanan mandala boyama etkinliği amacına ulaştı. Refakatçiler boyama yaparken sohbet ederek güzel anlar yaşadı” dedi.

“OLUMLU SONUÇ VERİYOR”

Hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasının tedavilerde olumlu sonuç elde edildiğini hatırlatan Gerontolog Ceren Kurnaz Şen, “Hasta ve hasta yakınlarımızın moral ve motivasyonunun üst seviyelere getirmek için farklı etkinliklerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlkini düzenlediğimiz mandala boyama etkinliğimizi 3 haftada bir yenileyeceğiz” diye konuştu.

“FARKLI BİR ETKİNLİK”

Düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını söyleyen hasta yakını Naciye Ulusoy, “Uzun süredir palyatif servisinde hastamızın tedavisi devam ediyor. Bu zorlu süreçte bizleri farklı bir etkinlikle buluşturan Hastane Başhekimimiz Mustafa Kozan’a, yönetim ekibine, gerontoloğumuza ve servis personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.