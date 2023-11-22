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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşların Cumhuriyete ve emniyete dair duygularını ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanımak ve farkındalık yaratmak amacıyla “Cumhuriyet ve Emniyet” temalı kısa metrajlı film yarışması yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhuriyeti 100’üncü yılında ‘Cumhuriyet ve Emniyet’ temalı kısa film yarışması ile alakalı şartname yayınladı.

“CUMHURİYET VE EMNİYET TEMASI İŞLENECEK”

EGM yetkilileri tarafından katılım şartları ile alakalı yapılan açıklamada, “Kısa metrajlı film yarışmasının konusu; Vatandaşların bakış açısından Cumhuriyetin ve Türk Polis Teşkilatının niteliklerinin ve ‘Cumhuriyet ve Emniyet’ temasının harmanlanarak işlenmesidir. Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında tüm vatandaşlarımız katılabilir. Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir. Katılımcılar en fazla 1 (Bir) adet eserle yarışmaya katılabilir. Hazırlanacak kısa film mp4 formatta, minimum 1080p çözünürlükte, maksimum 180 saniyeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Yarışmaya katılacak filmlerin herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, hazırlanan filmin diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Bu yarışma kapsamında İçişleri Bakanlığı, katılımcıların yarışma videolarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan filmlerin ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir film konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanan olası sorunlardan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya film göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

“BASİ[email protected] ADRESİNE GÖNDERİLECEK”

Çekilen eserlerin gönderilmesi konusunda EGM yetkilileri tarafından şu bilgiler verildi: “Katılımcıların, hazırladıkları videoyu erişime açık olan bir Google Drive linkine yükleyerek bilgi ve belgelerle [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Bilgi ve belgeler, Başvuranın adı ve soyadı. Başvuranın TC kimlik numarası. Başvuranın e-posta adresi. Başvuranın GSM numarası. Başvuranın adresi. Senaryonun adı.”

“SATIN ALINMIŞ GİBİ İŞLEM GÖRÜLECEK”

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görüleceğini aktaran EGM yetkilileri, “İçişleri Bakanlığı ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde Bakanlığın kurumsal ve ilişkili hesaplarından dijital ve sosyal medya kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına ve konusu İçişleri Bakanlığı olan paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. İçişleri Bakanlığının izniyle Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kullanım haklarına sahip olacaktır. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için İçişleri Bakanlığı’na (EGM) önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır” dedi.

“SON BİLDİRİM TARİHİ İSE 25 ARALIK”

Yarışma takvimi ile alakalı da bilgiler veren yetkililer, Yarışmanın başlama tarihi 20 Kasım 2023, son katılım tarihi 15 aralık 2023, son bildirim tarihi ise 25 aralık 2023 olarak belirlendi. Yarışma sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesaplarından ve www.egm.gov.tr adresinden ilan edileceğini belirten yetkililer, “Değerlendirmeler sonucunda ilk üç sırayı alan yarışmacılara sürpriz ödüller verilecektir” ifadelerini kullandı.