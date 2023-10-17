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Şefaatli Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, gece-gündüz demeden çalışarak ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmak ve yaşam standardını yükseltmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şefaatli Belediyesi, çalışmalarına ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak devam ederken özellikle yolların yenilenmesine öncelik veriliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ilçenin farklı mahalle, sokak ve caddelerinde altyapısı tamamlanan yerlerde üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü;“İlçede altyapısı tamamlanan yerlerde üstyapı ve yol yapım çalışmalarını da ivedilikle yapmaktayız. İlçemiz Hacı Bayram Karabulut Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Ateş Sokak ve Uğur Sokak ile Yeni Mahalle Kanuni Caddesi 6. Sokakta yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Yol yapım çalışmalarımız devam edecektir. Yaptığımız çalışmalar ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” (Haber Merkezi)