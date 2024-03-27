Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor.

Yozgat’ta yaklaşık 72 bin 61 kişi seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticisini seçmek için sandık başına gidecek. Seçime 3 günlük süre kala ülke genelinde seyahat hareketliliği arttığı söylenirken Yozgat’ta firmalar ikiye bölünmüş durumda.

Bazı firmalar seyahat hareketliliğinin olduğunu söylerken bazıları ise bilet satışlarının normal düzeyde seyrettiğini aktarıyor.

Bir firma sahibi, “Otobüsler şuanda yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Bu doluluk oranı normal orandan yarı yarıya fazla. Seçim günündeki biletler alındı. Tahminimiz seçim gününde otobüslerde yer bulunmaması yönünde” şeklinde konuştu.

Diğer bir firma sahibi ise seçim yoğunluğunun olmadığını söyledi.