Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun öğrenci topluluklarından biri olan Fizoo, öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmak amacıyla "Bil Bakalım" adlı bilgi yarışması düzenledi.

Yarışmanın teması hayvanlar oldu ve katılımcılar çeşitli zorlayıcı sorularla karşı karşıya geldi.

Fizoo Topluluğu üyeleri tarafından hazırlanan ve sunulan sorular, katılımcıların hayvanlarla ilgili bilgi düzeyini test etti. Eğlenceli ve interaktif bir atmosferde geçen yarışma, öğrencilerin hem eğlenmelerine hem de öğrenmelerine olanak sağladı.

Yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan takım, kupa bardak ile ödüllendirildi. Kazanan takım, başarılarını kutlamak ve hatıra olarak saklamak için bu özel ödülle ödüllendirildi.