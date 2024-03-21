Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcıların kısmi ödeme alabilmesine yönelik yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bu kapsamdaki uygulama tarihi değişikliğe uğradı. Artık BES'te kısmi ödemeler, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilebilecek.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik, Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ilgili. Yeni düzenlemeye göre, BES'te kısmi ödeme imkanı, mart sonundan 1 Temmuz'a ertelendi.

Yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemine en az 5 yıl boyunca katkı payı ödeyen ve kısmen ödeme hakkını henüz kullanmamış katılımcılar, belirli koşullar altında birikimlerinin yüzde 50'sine kadarını, evlilik, konut alımı, eğitim veya doğal afet gibi durumlarda talep etme hakkına sahip olacaklar.

BES'te kısmi ödeme koşulları da belirlendi. Katılımcılar, sözleşmelerini sonlandırmadan önce, belirli durumlarda birikimlerinin yüzde 50'sini kullanabilecekler. Bu durumlar arasında konut alımı, evlenme, doğal afetler ve eğitim gibi örnekler bulunuyor.

Kısmi ödeme tutarı, başvurudan sonra belirlenecek ve devlet katkısı oranı ise talebe bağlı olarak değişecek.

Doğal afet veya eğitim durumlarında kısmi ödemelerde devlet katkısı sağlanacak. Eğitim amaçlı yapılan kısmi ödemelerde, sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacakken, doğal afet durumunda ise böyle bir süre kısıtlaması olmayacak.

Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak için kendi birikimlerinden kısmi ödeme alabilecekler. Bu ödemeler, aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak gerçekleşecek.