Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara bakıldığında 38 üründe fiyat artışı yaşanırken yalnızca 1 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Et fiyatlarında ise en yüksek artış yüzde 139 ile kuzu karkasta görüldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyat değişimlerini değerlendirdi. Bayraktar'a göre, 38 üründen 37'sinde fiyat artışlarına karşılık, yalnızca kuru soğanda yüzde 11 buçuk oranında bir fiyat düşüşü yaşandı.

Kuru incirdeki yüzde 195'lik artışın yanı sıra, zeytinyağı yüzde 171 buçuk, kuru kayısı yüzde 149, sivri biber ise yüzde 148 oranında fiyat artışlarına sahne oldu. Ancak, kuru soğan yüzde 11 buçuk oranındaki düşüşle dikkat çeken tek ürün oldu.

Bayraktar, tüketicilerin bu yıl kuru inciri 2,9 kat, zeytinyağını 2,7 kat, kuru kayısıyı ve sivri biberi ise 2,5 kat daha fazla ödeyerek satın alacaklarını belirtti.

Üretici fiyatlarına bakıldığında, 27 üründe fiyat artışı, 4 üründe ise fiyat düşüşü gözlemlendi. Limon yüzde 38'lik düşüşle en fazla düşüş yaşanan ürün oldu.

Zeytinyağı yüzde 242'lik artışla en fazla yükselen ürün olarak öne çıkarken, marul, elma ve karnabahar da önemli artış oranlarına sahip oldu.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici fiyatlarındaki artışın temel nedeninin girdi maliyetlerindeki ve işçilikteki artışlar olduğunu vurgulayarak, mazot, işçilik, yem, ilaç ve gübre gibi kalemlerdeki yüzde ortalama artışları sıraladı.

Et fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak hayvan sayısındaki azalmayı gösteren Bayraktar, süt fiyatlarının düşük kalması nedeniyle anaç hayvanların kesime gitmesinin et arzında düşüşe sebep olduğunu ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında 1,4 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yapılmasına rağmen, bu yıl da ithalatın devam ettiğini ve et fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, ürün fiyatlarının marketten markete değişkenlik gösterdiğini, bu farklılıkların yüzde 69 buçuklara kadar çıkmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, et ve süt ürünlerindeki fiyat farklılıklarına dikkat çekti.

Dana kuşbaşında yüzde 69 buçuk, tereyağında yüzde 40,2, kuzu kuşbaşında yüzde 38,4, bütün tavukta yüzde 23,3, yoğurtta yüzde 8,4, yeşil mercimekte yüzde 25,2, pirinçte yüzde 13,7 ve nohutta yüzde 5,6 oranlarında değişimler tespit edildi.