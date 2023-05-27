Şampiyonada Çekerek Anadolu Lisesi İmam Hatip Lisesi Gençler Erkekler kategorisinde, Osman Durmaz Fen Lisesi ise Gençler Karma kategorisinde Türkiye 2'nciliği elde etti.

Konuya dair açıklamada bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projesi olan Spor66 Projesi kapsamında öğrencilerimiz yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilmeye devam ediyor. Öğrencilerimizi tebrik eder, okulumuzun yönetici ve öğretmenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi. Haber Merkezi