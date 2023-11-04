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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan S.S. Eski Karsaklı Mahallesi Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali (GES), Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen "Tarımda Su Tasarrufu Sağlayan Akıllı Kartlı Sulama Sayaçları ve Nem Sensör Sulama Sistemleri Projesi" ile "Tarımda Su Tasarrufu Sağlayan Akıllı Teknolojilerin Uygulanması Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Sınırlı Sorumlu Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Basın Genel Sekreteri ve Ankara-Bolu-Çankırı-Kırıkkale-Yozgat Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkan Zafer Özkan ile çiftçiler katıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, S.S. Eskikarsaklı Sulama Kooperatifinin Sakarya Nehri kenarında kurduğu su terfi istasyonu ve güneş enerji santralinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun arttığını ama tarım arazilerinin azaldığına işaret ederek, "Tarımda maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Teknolojilerin bu sektörde kullanılması, tarım arazilerinin genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve girdi maliyetlerinin azaltılması gerekir." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker ise gıda güvenliği ve güvenirliğinin önem taşıdığını vurgulayarak, "2050, 2100 yıllarının tarım politikasını belirlememiz gerekiyor. Kırsalı güvenilir, yaşanabilir hale getirerek gıda güvenliğini sağlayabilir, ülkemizi kalkındırabiliriz. Suyu yöneten gıdayı yönetir, gıdayı yöneten dünyayı yönetir. Amacımız gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üretimin sürdürülebilirliği açısında üretimin maliyetini artıran faktörlere çözüm üretmemiz gerekiyor. Temel maliyetlerden biri enerjidir. Güneş enerjisinin tarımda kullanılması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz de tarım arazilerindeki miras sorununu çözmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "İlimizin tarım potansiyelimizin dörtte biri Polatlı'dadır. 11,6 milyon tarım arazisi olan Ankara'nın 2,2 milyon tarım araziyle önemli bir ilçesidir." diye konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök de Eskikarsaklı Sulama Kooperatifinde güneş enerjisi sistemi ve tarımda su tasarrufu sağlayan akıllı teknolojilerin kullanıldığı 2 projenin bakanlıkların koordinesinde birlikte yürütüldüğü, bu tarz projelerin yaygınlaşmasını istediklerini dile getirdi.

Sınırlı Sorumlu Eskikarsaklı Mahallesi Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özer de 4 yıllık çabanın sonunda projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.