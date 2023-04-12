“TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında 08-11 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sağlık Bilimleri Alanında Önlisans/Lisans Öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” etkinliğinden proje konularına ve akademik kariyer yapmaya ilgi duyan 40 öğrencinin katılımına fırsat verildi.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un koordinatörlüğünde yürütülen kursta kendisiyle birlikte Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilay Ildız ile Dr. Öğretim Üyesi Esra Balcıoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Osman Tolga Gül, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay ile Öğretim Görevlisi Dr. Çağla Çelik ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Şeyma Dadı eğitmenlik yaptılar.

Dört gün boyunca proje hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri detaylıca ele alındı. Hem teorik bilgilendirme ve hem de uygulamalı grup çalışmalarına yer verildi. Geleceğin potansiyel bilim insanları olarak görülen geçlerin akademik kariyer yolculuğunda karşılaşabilecekleri aşamalar hakkında da bilgilenmeleri sağlandı.

Etkinliğin son günü olan 11 Nisan 2023 Salı sabahı oturumlarda “Proje Sonuçlandırma” konulu dersinde Öğretim Görevlisi Dr. Çağla Çelik projenin sonuçlandırma süreci ve raporlamada dikkat edilmesi gereken hususları ele aldı. Öğretim Görevlisi Şeyma Dadı ise “Proje sonuçlarının Yayınlanması” dersinde proje önerisi ile ilgili bilimsel çalışma yazım teknikleri ve bildiri sunumlarının hazırlanmasındaki incelikleri işledi. Daha sonra Prof. Dr. İsmail Öçsoy “Projede Bütçe” konulu dersinde bütçe hazırlamada izlenecek yolları ve bütçenin gerekçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken noktaları açıkladı. “Projede iş zaman” başlıklı dersi veren Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay ise projelerin iş-zaman çizelgelerinin içeriklerinin planlamasında örnekler vererek bilgiler paylaştı. “Proje Önerisi Hazırlama” dersinde Doç. Dr. Nilay Ildız, proje önerisini hazırlanışında daha da ayrıntıya girerek kalite unsurlarına dikkat çekti.

Öğleden sonraki oturumlarda TÜBİTAK 2209-A destek programının başvuru formu üzerinden örnek proje önerisi hazırlama uygulamalarına devam edildi ve eğitim etkinliği tamamladı.

Düzenlenen eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede etkinlik koordinatörü Prof. Dr. İsmail Öçsoy, “Faydalı bir kurs oldu. Etkinliğe katılan öğrencileri çok önemsiyoruz. Onları öncü işler yapacak potansiyel bilim insanları olarak görüyoruz. Öteden beri eğitimlere katılmak için toplamda 27 farklı üniversiteden 265 başvuru oldu. Son başvuru ilanında ise 87 bursiyer başvuru yaptı. Ancak sınırlı sayıda öğrenciyi kabul edebildik. TÜBİTAK bu tür eğitim programlarını desteklemekle çok isabetli bir çalışmaya öncülük ediyor. Bizleri kırmayıp eğitim veren ve zaman ayıran akademisyenlerimiz çok değerli bilgiler paylaştılar” dedi ve katkı verenlere teşekkür etti. Haber Merkezi