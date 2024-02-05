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Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan ve 3 ayrı sokağın kesişim noktası olarak yoğun şekilde kullanılan alana araç park etmek isteyen sürücülerin duyarsız davranışları sonucu plastik dubalar kırılmıştı. İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra alandaki kırık plastik dubalar, demirden yapılmış dubalarla yenilenmişti. Böylelikle duyarsız sürücülerin kavşağa araç park ederek trafik sıkışıklığına neden olması engellenmişti. Ancak duyarsız sürücüler demir dubaları da kırdığı görüldü.

Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, ”Gece işten eve geliyordum. Bir araba dubalara çarptı. Kim olduğunu bilmiyorum, ancak gece olduğu için ve bana zarar verebileceğini düşündüğüm için karışmadım. Gündüz işe giderken dikkat ettim. Dubaların kırıldığını fark ettim. Bizim insanımıza bir şey dayanmıyor. Genelde buradan gecen kuryeler, araçlar mutlaka kaza yapıyor, çarpışıyor” şeklinde konuştu.