Ancak bazı durumlarda, emeklilik yaşına gelmeden çalışmayı bırakanlar olabilir. Bu durumda, emekli olmak için SGK'ya ödenen paralar geri iade edilebilir. Peki, kimler SGK'dan prim iadesi alabilir ve ödeme almak için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

Sosyal güvenlik sisteminde belirli şartları sağlayanlar, emekli olmasalar bile prim iadesi alabilirler. SGK'dan prim iadesi almanın koşulları nelerdir? Emekli olmadan vefat eden kişinin eşi ve çocukları da bu ödemeden faydalanabilir mi? Prim iadesinde faiz uygulanır mı?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları açıkladı: "Yasal prosedürlere göre, çeşitli emeklilik türleri bulunmaktadır. Çalışma hayatınız boyunca kesilen primlerle belirli kuralları yerine getirdiğinizde emekli statüsüne hak kazanırsınız. Ancak gereken koşulları sağlayamazsanız, kesilen uzun vadeli sigorta primlerinizi geri alabilirsiniz. Hatta vefat etmiş olsanız bile, geride kalan eş, çocuk ve ebeveynleriniz bu haktan yararlanabilir.

Kimler ödeme alabilir? SGK'nın 2018-38 sayılı genelgesine göre, yaşlılık toptan ödemesi, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan, işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden, yaşlılık aylığı bağlanamayan sigortalılara yapılacaktır.

Yani özetle, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında sigortalılığı olanlar, işten ayrıldıktan veya işyeri kapattıktan sonra, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurduklarında emekli olma hakkını kazanamadıkları durumlarda, yaşlılık toptan ödemesi başvurusunda bulunabilirler.

Vefat eden eşin primleri geri ödenebilir mi? Evet, ancak sadece belirli bir kısmı geri ödenir.

Prim iadesi nasıl alınır? Başvurular, e-Devlet üzerinden veya doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılabilmektedir. Ayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvurulabilir.

Yaş sınırı var mı? Evet, prim iadesi için belirli bir yaş sınırı vardır ve sadece işçi kesintisi olan kısmı geri iade edilir. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunmaktadır. Yasalara göre prim iadesi alabilmek için yaş şartının tamamlanması ve emekli olma olasılığının bulunmaması gerekmektedir.

Primler geri ödenirken faiz uygulanır mı? 2008 yılından önce sigorta başlangıcınız varsa, faiz uygulanmaz; ancak 2008 yılından sonra sigorta başlangıcınız varsa, primlerinizin işçi kesintisi olan kısmı güncellenerek ödenir.