Bir hafta önce kaybettiğimiz Sarıhıdır Köyü sakinlerinden Salih Taşezer'in ölümü, onun sevgiyle büyüttüğü Kangal cinsi köpeği Fındık için ayrılmaz bir bağı beraberinde getirdi.

Salih Taşezer, yıllar önce bir yavru köpeği sahiplenip ona "Fındık" adını vermişti. İkinci bir dost olarak büyüttüğü bu Kangal, Fındık, yıllar içinde sahibine olan sevgisiyle biliniyordu. Ancak, Salih Taşezer'in vefatı, bu iki canlı dostun ayrılmasına neden oldu.

FINDIK'IN SADAKATİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Salih Taşezer'in ölümünden sonra, Fındık adlı sadık köpek sahibinin mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Bu dokunaklı sahne, köy sakinlerini duygulandırıyor.

FİB Haber Merkezine açıklamada bulunan merhum Salih Taşezer'in kardeşi Ramazan Taşezer, "Kardeşimiz Salih Taşezer, köyümüzün sevilen isimlerindendi ve hayvanları çok severdi. Köyümüzde sokak köpeklerini besler, onlarla zaman geçirirdi. Fındık, onun için özel bir yer tutuyordu. Maalesef kardeşimizi kaybettikten sonra Fındık, mezarının başından ayrılmıyor. Bir haftadır yemek yemeyi ve içmeyi reddediyor ve ciddi bir şekilde hastalandı. Veterinere götürdük, ancak Fındık'ın bağlılığı herkesi şaşırtıyor" dedi.

KÖYÜN GÖZDESİ, MEZAR BAŞINDA BEKLEYEN FINDIK

Sarıhıdır Köyü sakinleri, Fındık'ın mezarın başında sürekli beklediğini ve saatlerce orada durduğunu ifade ediyorlar. Bu dokunaklı hikaye, sadakatin ve hayvan-insan bağının ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fındık'ın sevgi dolu bağlılığı, Salih Taşezer'in anısını yaşatmaya devam ediyor ve köy halkının kalplerinde özel bir yer edinmiş durumda. (Haber Merkezi)